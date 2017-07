Mais de 100 explorações agrícolas com acessibilidades melhoradas

O Governo dos Açores anunciou hoje a adjudicação por cerca de 141 mil euros da empreitada de beneficiação do Caminho do Castelo Branco, em São Miguel, obra que vai melhorar a acessibilidade a cerca de 150 explorações agrícolas.



A secretaria regional da Agricultura e Florestas adianta que o caminho no concelho de Vila Franca do Campo tem uma extensão de 1.800 metros e as obras começam no final deste mês, acrescentando que a via permite a ligação da estrada regional n.º 1-1.ª ao centro da ilha e a outras vias de acesso a locais de significativa beleza paisagística.

Esta intervenção, que tem um prazo de execução de 60 dias, vai melhorar as condições de acessibilidade a 40 empresários agrícolas, numa área de 248 hectares de pastagens permanentes e de 103 hectares de floresta, permitindo também um melhor acesso à lagoa artificial das Contendas, refere ainda.