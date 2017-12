"Mais de 100 empresários da Diáspora vão reunir-se nos Açores" é a manchete do Açoriano Oriental

O Encontro Intercalar de Investidores da Diáspora, que se vai realizar nos Açores em 2018 e onde são esperados mais de 100 empresários, sobretudo dos Estados Unidos da América e do Canadá, está em destaque no Açoriano Oriental de segunda-feira, 1 de janeiro de 2018.

Os acontecimentos que marcaram o ano 2017 nos Açores, com realce para a visita do Presidente da República, é o destaque fotográfico do jornal.



"Pediatria do hospital precisa de mais voluntários" é outro destaque do Açoriano Oriental do primeiro dia do ano 2018.