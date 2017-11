Mais de 1,5 ME para promoção do destino Açores nos mercados nacional e internacional

O Governo dos Açores vai transferir, ao abrigo de um contrato-programa, para a Associação Turismo Açores (ATA) 1,5 milhões de euros para a promoção do destino açoriano no mercado nacional e internacional

Um despacho da secretaria regional da Energia, Ambiente e Turismo, publicado hoje em Jornal Oficial, "autoriza a celebração de contrato-programa com interesse para o desenvolvimento do turismo, com a Associação Turismo Açores, no valor de 1.540.000,00 euros visando a execução de um plano de ações de promoção turística da região".

Este plano vai incidir nos mercados emissores de Portugal continental, Alemanha, Áustria, Reino Unido, Espanha, França, Noruega, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Holanda, Itália, Estados Unidos da América e Canadá, Suíça e Bélgica, lê-se no despacho.

Estas ações compreendem a participação em feiras e workshops, viagens educacionais, campanhas de marketing em parceria com operadores, qualificação dos produtos turísticos, campanhas de marketing e publicidade institucional.

O despacho acrescenta ainda que o conselho de governo fixou em 3,2 milhões de euros o limite máximo do montante global das comparticipações financeiras a atribuir em 2017 no âmbito dos contratos-programa para comparticipações financeiras a iniciativas assentes em programas anuais e plurianuais com interesse para o desenvolvimento do turismo nos Açores.