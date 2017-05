Mais de 1.300 passageiros da SATA em terra devido a greve e mau tempo nos Açores

A greve dos tripulantes de cabine da transportadora Azores Airlines e SATA Air Açores e as condições meteorológicas no arquipélago já deixaram hoje em terra mais de 1.300 passageiros da companhia aérea açoriana, disse fonte da empresa.



Os tripulantes de cabine da Azores Airlines e da SATA Air Açores - que voa entre as nove ilhas do arquipélago -, iniciaram hoje uma greve de 48 horas, estando assegurados apenas voos de serviços mínimos. A paralisação, segundo o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), está a registar uma adesão de 100%. O porta-voz da companhia, António Portugal, adiantou à agência Lusa que, além dos voos cancelados devido à greve, as condições meteorológicas impediram hoje a realização da ligação Horta/Flores/Horta, voo programado no âmbito dos serviços mínimos decretados em virtude da greve. Além disso, o voo Lisboa/Pico, da Azores Airlines, que seria realizado no âmbito dos serviços mínimos, regressou à capital devido às condições meteorológicas no arquipélago, indicou ainda António Portugal, acrescentando que os passageiros daqueles voos cancelados devido ao mau tempo serão reencaminhados na terça-feira. Segundo o porta-voz da SATA, até ao momento já foram afetados cerca de 750 passageiros da SATA Air Açores e cerca de 580 da Azores Airlines. O incumprimento de vários pontos do clausulado do acordo de empresa, assim como de alguns protocolos assinados, são os motivos apontados para a greve pelo sindicato, depois deste se ter reunido, na quinta-feira, com a administração, mas sem chegar a um acordo. No pré-aviso de greve, o SNPVAC diz que, no seu entendimento, o conceito de necessidades impreteríveis apenas se confina às regiões autónomas dos Açores e da Madeira “por razões de coesão nacional e isolamento das populações para quem é essencial este meio de transporte”, não se estendendo por isso a voos para o estrangeiro. O sindicato sublinhou que estão asseguradas as ligações entre Ponta Delgada e a Terceira e o continente através de outras operadoras, designadamente a TAP, a EasyJet e a Ryanair. Bruno Fialho, do SNPVAC, adiantou à agência Lusa que a SATA solicitou uma reunião com o sindicato, que será realizada na terça-feira, pelas 09:30 locais (mais uma hora em Lisboa), na sede da companhia, em Ponta Delgada, ilha de São Miguel, sublinhando que a estrutura sindical "não está fechada ao diálogo".