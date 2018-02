Mais de 1.200 ataques de cães registados no ano passado

Mais de 1.200 ataques de cães foram registados no ano passado pelas autoridades, segundo os dados da PSP e da GNR a que a agência Lusa teve acesso.

De acordo com estes dados, a PSP registou 965 participações por mordedura de cão – dados gerais englobando cães de todas as raças e sem raça definida – e a GNR 257, num total de 1.222 casos.

Segundo dados da PSP, foram registadas no ano passado 136 infrações por falta do uso de coleira ou peitoral, açaimo ou trela (dados globais de todos os cães) e 266 por falhas na vacinação obrigatória.

A PSP registou ainda quatro casos de abandono de animal, 139 de violação do dever especial de cuidado do detentor e detetou 364 infrações no registo de cães (dados globais).

Os dados facultados pela GNR indicam que houve 4.784 contraordenações relacionadas com o controlo das regras de circulação na via pública, a obrigatoriedade de vacinação, o registo e a identificação do animal.