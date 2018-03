Mais apoio à Irmandade e recinto alargado nas Festas do Santo Cristo

A Câmara Municipal de Ponta Delgada vai reforçar, este ano, o seu apoio à organização das festas em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres e assegurar o alargamento do recinto das festas até às Portas do Mar, anunciou ontem o presidente da autarquia.

O reforço “significativo” do apoio financeiro atribuído à Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que será proposto em reunião de câmara, tem em conta a comemoração do feriado municipal (na segunda-feira do Senhor Santo Cristo dos Milagres) no âmbito do programa festivo, e “pretende contribuir para a afirmação da maior festa da cidade como o principal evento âncora do turismo religioso em Ponta Delgada, em São Miguel e nos Açores”.



De acordo com nota da autarquia, a Câmara Municipal vai assegurar o alargamento do recinto das festas até às Portas do Mar, através da adjudicação da iluminação decorativa da Avenida Infante D. Henrique, do Forte de São Brás até ao espaço da Feira Lar, Campo e Mar, promovida pela Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada nas Portas do Mar. O executivo camarário liderado por José Manuel Bolieiro considera que “o alargamento do recinto da maior festa religiosa dos Açores vai permitir um maior envolvimento do centro histórico da cidade e exigir um empenhamento cada vez maior por parte de todas as entidades envolvidas na organização do evento”, refere a mesma nota de imprensa, onde se desafia a restauração, por exemplo, a criar “menus especiais e apelativos para os dias de festa”.

Para operacionalizar os preparativos das festas, foram criados dois grupos de trabalho, sendo que os mesmos vão reunir na próxima quinta-feira, 15 de março. No período da manhã reunirá o grupo de trabalho relacionado com a oferta alimentar e, no período da tarde, o grupo dedicado à segurança, licenciamento e gestão de trânsito. Após os encontros da próxima semana, será, então, feita a apresentação pública de outras das principais mudanças e aperfeiçoamentos da edição deste ano das festas em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres, refere a autarquia em comunicado.