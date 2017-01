Mais 55 novas unidades de turismo rural a funcionar dentro de dois anos

Cinquenta e cinco novas unidades de turismo em espaço rural (TER) devem entrar em funcionamento nos próximos dois anos nos Açores, representando mais 576 camas, informou a Direção Regional do Turismo.



Segundo esta entidade, existem ainda pendentes 46 processos relativos ao TER, dos quais “19 a aguardar a entrega de elementos por parte dos promotores” e os restantes 27 a aguardar que os serviços da direção regional “afiram a viabilidade dos mesmos, bem como o seu enquadramento nas tipologias afetas” a esta atividade.

O diretor regional do Turismo, Filipe Macedo, adiantou à agência Lusa que, a nível de hóspedes no TER, o aumento verificado foi superior a 8.000 pessoas, “passando de 3.982 hóspedes registados em 2012, para os 12.110, até ao final de setembro de 2016”.

De acordo com dados da Direção Regional do Turismo, o segmento específico do turismo em espaço rural “teve um crescimento extraordinário até 2012, quando atingiu as 1.118 camas, correspondentes a 152 unidades”, distribuídas por oito das nove ilhas do arquipélago, com exceção do Corvo.

"Com a afirmação do turismo dos Açores como destino de natureza, este processo continuou alicerçado no apoio a este tipo de investimentos nas unidades de TER que permite, em 2016, haver 170 unidades com uma capacidade de 1.215 camas", referiu Filipe Macedo.

O diretor regional disse ainda acreditar que “o desenvolvimento da oferta que se tem verificado no destino, com a animação turística muito virada para o turismo de natureza, claramente potenciará um maior número de hóspedes para este tipo de alojamento".

Quanto ao alojamento local, a Direção Regional do Turismo aponta também um “crescimento significativo”, assistindo-se a um aumento de 2012 para 2016 de 291% no número de unidades, que passaram de 271 para 1.060, e de 219% no número de camas (1.688 para 5.390).

Segundo os dados oficiais, os estabelecimentos de alojamento local registaram o aumento mais significativo no número de hóspedes, de 8.305 para os 53.968 hóspedes até setembro de 2016.

O número de processos de empreendimentos turísticos para licenciamento que deram entrada na Direção Regional do Turismo dos Açores em 2016 aumentou 176,5% em relação a 2012, passando de 34 para 94 unidades.