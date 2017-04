Mais 435 crianças receberam abono de família em março

O número de crianças e jovens que recebem abono de família subiu em março para 1.064.830 beneficiários, mais 435 face a fevereiro, segundo dados do Instituto de Segurança Social (ISS) hoje divulgados.



Comparando com o mês homólogo do ano anterior, em que foram registados 1.116.705 beneficiários, houve menos 51.875 crianças e jovens a receberem esta prestação social, o que representa uma quebra de 4,6%, segundo estatísticas publicadas no ‘site’ da Segurança Social.

Na Síntese de Informação Estatística da Segurança Social, o Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) afirma que, “de acordo com o comportamento precedente verificado, é usual que o mês de março apresente variações positivas, com valores superiores aos dos dois meses anteriores”.

Este comportamento indicia “entradas de novos titulares e/ou reentradas após a reavaliação dos rendimentos anuais, com efeitos a iniciarem-se em março”, explica o GEP.

Lisboa é o distrito do país com o maior número de abonos de família atribuídos (211.775), seguindo-se o do Porto (206.577), Braga (95.186) e Setúbal (84.857).

Os dados da Segurança Social, atualizados a 01 de abril e sujeitos a alterações, apontam para uma redução nas prestações por parentalidade, abrangendo 32.671 pessoas, a maioria (22.773) mulheres.

Fazendo a comparação com fevereiro, os dados indicam uma descida de 3,9% na atribuição das prestações de parentalidade, uma quebra que se acentua face ao período homólogo de 2016 (menos 5,3%).

O número de mulheres com prestações por parentalidade teve um decréscimo de 4,3% face ao mês anterior e de 5,7% relativamente ao período homólogo.

Nos homens, verificou-se uma descida de 2,9% em relação a fevereiro de 2017 e uma redução de 4,4% comparativamente a março de 2016, refere a análise do Gabinete de Estratégia e Planeamento.