Maioria dos portugueses prefere cartões ao dinheiro

O estudo, baseado em 502 questionários através da Internet junto de pessoas entre os 25 e os 55 anos, em dezembro último, refere que as aquisições de bens e serviços do dia a dia são efetuadas em 51% através de cartões de débito e em 13% por cartões de crédito.

“58% dos entrevistados afirmam serem portadores de uma menor quantia de dinheiro na carteira (média diária de 21 euros), enquanto que 91% dos inquiridos confirmam nunca sair de casa sem os seus cartões”, lê-se em comunicado.

O documento divulgado pela Visa diz que 80% dos inquiridos “considera como situação ideal a possibilidade de poder pagar com cartão sempre, em qualquer lugar e independentemente do valor, por menor que seja” e outros 29% afirmam “já recorrerem ao pagamento contactless (sem contacto físico do cartão com o terminal de comunicação) nas suas compras”, sendo “os supermercados (70%) e os grandes retalhistas (64%) os estabelecimentos onde esta tecnologia é mais utilizada”.

A multinacional norte-americana Visa é uma empresa de tecnologia de pagamentos que liga consumidores, empresas, instituições financeiras e governos em mais de 200 países e territórios.