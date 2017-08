Maior refinaria dos EUA encerra devido à tempestade Harvey

A maior refinaria petrolífera dos Estados Unidos, localizada na cidade de Port Arthur, no Texas, foi encerrada na sequência dos estragos provocados pela tempestade tropical Harvey naquele Estado norte-americano, divulgou a dona da refinaria.

Num comunicado, a Motiva, de capital saudita, informou que a refinaria em Port Arthur, que produz 603.000 barris diários de petróleo, suspendeu hoje os trabalhos a partir das 5:00 locais (11:00 em Lisboa) "em resposta às crescentes inundações" verificadas naquela zona.

A companhia petrolífera Motiva junta-se assim a outras refinarias da zona do Golfo do México que também foram obrigadas a suspender as suas operações por causa das inundações provocadas pela passagem da tempestade Harvey.

Foi o caso da unidade petrolífera da ExxonMobil em Baytown, a segunda maior refinaria do país e que está fechada desde domingo. Esta refinaria, localizada perto de Houston (uma das zonas mais afetadas pela intempérie), processa 560.000 barris diários.

A tempestade tropical Harvey, que atingiu na sexta-feira à noite o Estado do Texas como um furação de categoria 4 (numa escala em que a categoria máxima é 5), deslocou-se entretanto para leste e já atingiu o Estado do Louisiana.

No Texas, o fenómeno meteorológico provocou graves inundações que foram qualificadas pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como "épicas" e fez pelo menos 20 mortos e 17 mil deslocados.

A Motiva Enterprises, propriedade da petrolífera estatal saudita Saudi Aramco, informou ainda que a refinaria vai permanecer fechada até que desça o nível das águas em Port Arthur, localidade que está neste momento inundada.

"A nossa prioridade continua a ser a segurança dos nossos trabalhadores e da nossa comunidade", referiu o comunicado da companhia petrolífera.

A Motiva, que decidiu reduzir gradualmente a sua atividade desde a chegada do Harvey, já tinha anunciado na terça-feira que a sua capacidade operacional estava a rondar os 40%.

Até ao momento, o número de refinarias encerradas por causa da tempestade Harvey já ultrapassa uma dezena, incluindo muitas refinarias de pequena dimensão.

Calcula-se que a capacidade de processamento sofreu uma redução de cerca de três milhões de barris diários, o que representa um quinto da capacidade total dos Estados Unidos.

Apesar de ter evoluído para uma tempestade tropical, o Harvey foi o furação mais forte a chegar os Estados Unidos desde 2005, ano em que o Katrina atingiu Nova Orleães, e o maior a afetar o Estado do Texas desde 1961.