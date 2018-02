Maia mantém tradição com 'Noite de Pantas' no Carnaval

A Casa do Povo da Maia mantém viva a tradição da freguesia da Maia, na Ribeira Grande, e encabeça a organização da 'Noite de Pantas' que irá decorrer no dia 11 de fevereiro, a partir das 20 horas.

O programa inclui um desfile de Pantas pelas ruas da Maia e posterior concentração na rua da Boa Vista, local onde se fará a reconstituição histórica desta tradição secular. Haverá depois animação no Largo do Hospital da Maia "com música, dança, ritmos e doçaria de Carnaval, nomeadamente malassadas, coscorões, sonhos, rosas do Egito, batata doce assada, etc", informa a organização em nota de imprensa.

Na Noite de Pantas, os jovens cruzam as ruas da Maia vestidos com lençóis brancos, em alusão à morte e aos defuntos, assustando quem passa. "Crê-se que esta prática cultural, de pendor católico e profano, foi introduzida pelos primeiros habitantes, quiçá pela mão de Inês Maia, primeira aldeã que deu início ao povoamento da freguesia", aventa a organização na mesma nota.



Entretanto, a Casa do Povo apela à "população local e aos visitantes que se vistam e se cubram de branco para que o ambiente festivo seja o mais próximo das tradições".