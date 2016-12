MAI regulariza com bombeiros as despesas do combate aos incêndios de 2016

O Ministério da Administração Interna (MAI) anunciou que estão regularizadas todas as despesas extraordinárias do combate aos incêndios florestais do verão deste ano, no valor de 11,2 milhões de euros.



Fonte do Ministério da Administração Interna disse à agência Lusa que todas as despesas extraordinárias relativas ao dispositivo de combate a incêndios do verão de 2016 foram pagas ao longo desta semana às associações humanitárias de bombeiros voluntários. Segundo o MAI, este pagamento inclui a reparação de viaturas, reposição de carros novos, alimentação, despesas de material danificado e salários perdidos (bombeiros que foram dispensados dos empregos para combater incêndios).