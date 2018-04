MAI diz que 2018 é "ano de viragem" em investimentos no setor

O ministro da Administração Interna (MAI), Eduardo Cabrita, advogou esta quarta-feira que o ano de 2018 é de "viragem" em investimentos no setor, guardando comentários sobre o Programa de Estabilidade do Governo para o momento e local próprios, o parlamento.

"Na área da Administração Interna, o que posso dizer é que 2018 é verdadeiramente um ano de viragem no investimento", sublinhou o governante, questionado sobre os objetivos do Programa de Estabilidade 2018-2021 e críticas dos parceiros parlamentares do PS, nomeadamente o Bloco de Esquerda (BE), em torno de um eventual apertar da meta do défice que motive menor investimento público.

Eduardo Cabrita, que falava aos jornalistas em Ponta Delgada, nos Açores, diz que a entrada em "pleno funcionamento, em velocidade de cruzeiro" da lei de programação de investimentos em infraestruturas nas forças e serviços de segurança permite "o maior de investimento de há muitos anos".

Hoje, o governante começou o dia com uma visita ao comando territorial dos Açores da Guarda Nacional Republicana (GNR), valorizando Eduardo Cabrita o papel "específico, muito importante" da Guarda na região autónoma.

"Há dois domínios em que iremos alargar e reforçar a intervenção da GNR: por um lado, no quadro das soluções de controlo costeiro, no âmbito da nossa função defesa externa da União Europeia (...); em segundo lugar, a GNR tem competências específicas nas áreas ambientais e de proteção e socorro, que são na região autónoma competências regionais, e que numa articulação exemplar (...) pretendemos reforçar".

Eduardo Cabrita termina hoje uma visita de dois dias à ilha de São Miguel, onde desenvolveu um conjunto de visitas às forças e serviços de segurança nos Açores – PSP, GNR e SEF – e abordou ainda o processo de descentralização de competências para os municípios, pasta também por si tutelada.