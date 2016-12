Magalhães vence Vinho Madeira pela terceira vez seguida, Moura foi sexto

O piloto português Bruno Magalhães (Ford Fiesta R5) conquistou, hoje, a 57.ª edição do Rali Vinho Madeira, vencendo a prova madeirense pela terceira vez consecutiva.



José Pedro Fontes (Citroen DS3 R5) obteve o segundo lugar, com mais 5,7 segundos do que o vencedor. No terceiro lugar ficou o madeirense Alexandre Camacho (Peugeot T16 R5), a 6,7 segundos de Magalhães. O micaelense Ricardo Moura conduziu o seu Ford Fiesta R5 ao sexto lugar, a 2:44,5 minutos de Magalhães.