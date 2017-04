O piloto lisboeta termina as 16 classificativas do Azores Airlines Rallye como o mais rápido e soma o terceiro título nos Açores, depois de 2008 e 2010. Marijan Griebel foi segundo, a 1:34,4 segundos do líder; Josh Moffett fecha o pódio, a mais de 4 minutos do campeão.



Confira aqui os tempos on-line.