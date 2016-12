Madeira SAD defronta gregos, Sporting suecos e Benfica suíços

A Madeira SAD, já na segunda eliminatória da Taça EHF de andebol 2012/13, vai defrontar o vencedor do confronto grego entre Diomidis Argons e AEK Atenas, ditou o sorteio realizado esta terça-feira, em Viena.



Sporting e Benfica vão ter adversários da Suécia e da Suíça, na primeira ronda da mesma prova, respetivamente o Ystads e o Pfadi.

No setor feminino, a seleção portuguesa viu-se incluída no Grupo 4 da qualificação europeia para o Mundial2013, juntamente com a Turquia e o Azerbaijão.

A Juventude do Lis, na terceira eliminatória da Taça EHF feminina, vai medir forças com as suíças do Nottwil, ao passo que, na terceira ronda da Taça “Challenge”, o Colégio de Gaia defrontará o segundo classificado do Grupo A da ronda anterior, ainda por conhecer.

Finalmente, o Colégio João de Barros vai começar por visitar as polacas do Lublin, na segunda eliminatória da Taça das Taças.