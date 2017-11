Madalena promove reaproveitamento com 'Tardes Ecológicas'

De 20 a 24 de novembro, o município da Madalena, na ilha do Pico, acolhe e promove as 'Tardes Ecológicas', uma iniciativa que vai levar ao coração do concelho múltiplos produtos criados através do reaproveitamento de outros.

As 'Tardes Ecológicas' arrancam com o atelier 'O Sapateiro Vem à Vila', a 20 de novembro (segunda-feira). No dia seguinte, estarão em exposição e para venda vários produtos feitos com fios de eletricidade, nomeadamente cestas, malas e muitos outros.

Já a 22 de novembro, os têxteis e a madeira estarão em destaque. Do lixo ao luxo, quem se deslocar ao centro da Madalena poderá ver os tecidos velhos darem origem "a elegantes malas, colchas e tapetes, num atelier em que existirão ainda para venda bancos e mesas, produzidas com paletes", sinaliza uma nota informativa da autarquia.

Entretanto, a 23 de novembro, com o dia subordinado ao tema 'Em Comunhão com a Mãe Natureza' e dedicado ao artesanato local, as típicas bonecas de casca de milho comporão o cenário da vila picoense.

O certame encerra a 24 de novembro com uma mostra de diversos produtos tradicionais, em mais um gesto que pretende valorizar "o mundo rural" e a "mais genuína identidade" açoriana.