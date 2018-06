Madalena promove limpeza da orla costeira

As mais lidas

De acordo com uma nota informativa municipal, os participantes deverão concentrar-se, pelas 9h00, na Junta de Freguesia.

A iniciativa, realizada em parceria com o Município da Madalena, irá percorrer todo o perímetro de costa, desde a Areia Larga à Formosinha, com o intuito de eliminar os depósitos de resíduos ilegais, alertando a comunidade para este grave problema ambiental e mitigando os efeitos nocivos destas deposições irregulares.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok