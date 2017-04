Madalena atribuiu 21 bolsas de estudo

A Câmara da Madalena atribuiu a estudantes do ensino superior 21 bolsas de estudo, que variam entre os 180 e 1.350 euros.



"É fundamental apostar na nossa juventude e apoiar a sua formação", refere o presidente da autarquia, José António Soares, citado numa nota de imprensa.

Segundo a mesma nota, o município "tem vindo a empenhar os seus melhores esforços" no domínio da Educação, "tendo em 2014 celebrado um acordo com a Universidade Aberta, o que permite "aos alunos frequentar o ensino superior sem ter de abandonar" a ilha do Pico.