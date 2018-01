Madalena aprova voto de reconhecimento à tripulação do Mestre Simão

A Câmara Municipal da Madalena aprovou, esta segunda-feira um voto de reconhecimento à tripulação do Mestre Simão, pela forma como lidou com o acidente e desenvolveu os trabalhos de resgate e salvamento dos 61 passageiros que seguiam a bordo daquele navio da Atlânticoline.

Citado por uma nota de imprensa da autarquia, o presidente madalenense defendeu ser fulcral “expressar a nossa solidariedade para com aqueles que nos piores momentos também estiveram ao lado de quem mais precisava”.



José António Soares sublinhou ainda que o “voto estende-se também aos Bombeiros Voluntários da Madalena e de São Roque e à Unidade de Saúde da Ilha do Pico, em particular ao Centro de Saúde da Madalena, pelo apoio imediato, bem como a todas as instituições e populares, que acorreram ao local, auxiliando os acidentados e revelando o verdadeiro espírito de entreajuda, que tão bem caracteriza as nossas gentes”.





Conforme a mesma nota de imprensa, o município aprovou ainda um outro voto de reconhecimento ao cidadão Michael Costa, pela sua disponibilidade e prontidão no auxílio à embarcação.

Michael Costa, refira-se, é funcionário de uma empresa marítimo-turística no Pico e foi o primeiro a prestar socorro ao navio Mestre Simão.