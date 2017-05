Macron ganha debate a Le Pen, segundo sondagem

O centrista pró-europeu Emmanuel Macron foi considerado "mais convincente" do que a rival de extrema-direia, Marine Le Pen, no debate televisivo, a três dias da segunda volta das presidenciais francesas, indicou uma sondagem.



Um total de 63% dos entrevistados por telefone, no final do debate, considerou Macron "mais convincente", contra 34% que se pronunciou a favor de Marine Le Pen, de acordo com o estudo difundido pela televisão francesa BFMTV.

Emanuel Macron foi o preferido de 95% dos eleitores votaram na primeira volta, a 23 de abril, votaram no candidato centrista.

Marine Le Pen teve o apoio de 85% dos seus eleitores.

Macron foi também considerado melhor por 58% dos que votaram na primeira volta no conservador François Fillon, terceiro classificado, e por 66% dos que votaram no candidato da esquerda Jean-Luc Mélenchon, quarto na votação.