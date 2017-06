Macron destaca sintonia com a Alemanha e preocupação com futuro da UE

O presidente francês, Emmanuel Macron, destacou a sintonia com a Alemanha na preocupação com o futuro da União Europeia, à chegada à cimeira europeia, a primeira em que participa como chefe de Estado.



“Trabalhamos lado a lado com a Alemanha, naturalmente”, “no Conselho vamos falar a uma só voz”, disse Macron à chegada para a cimeira de hoje e sexta-feira em Bruxelas.

O presidente francês referiu a importância que atribui à criação de “uma Europa que protege”, mencionando especificamente a luta contra o terrorismo, as migrações e a defesa comum, para as quais pediu “conclusões claras” quanto à criação de um fundo europeu de defesa.

A UE, sustentou, deve ser capaz de dar “uma resposta concreta aos desafios quotidianos e aos desajustes da globalização” com base no princípio “da convergência”.

“A Europa não é, para mim, apenas uma ideia. É um projeto, uma ambição”, afirmou.

“A minha prioridade é falar de projetos de fundo, das nossas ambições, não é falar dia e noite do desmantelamento”, disse, em referência às conversações previstas sobre a relocalização de duas agências europeias com sede em Londres em face da saída do Reino Unido da UE.