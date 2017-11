Lusodescendente Shawn Mendes eleito Melhor Artista nos Prémios Europeus MTV

O cantor canadiano de origem portuguesa Shawn Mendes foi hoje coroado com o título de Melhor Artista na edição deste ano dos prémios europeus de música do canal MTV (MTV EMA 2017), cuja cerimónia decorreu em Londres.

Filho de pai português, Shawn Mendes, de 19 anos, estava a competir com outros nomes mediáticos da indústria discográfica: Ariana Grande, Ed Sheeran, Kendrick Lamar, Miley Cyrus e Taylor Swift.

Shawn Mendes também arrecadou o prémio de Melhor Música com o tema “There’s Nothing Holdin’ Me Back”.

Eminem, que regressou aos palcos e estreou ao vivo na cerimónia dos MTV EMA o 'single' “Walk on Water”, conquistou o título de Melhor Artista Hip Hop, enquanto Camila Cabello foi premiada como Melhor Artista Pop.

Já os britânicos Coldplay arrecadaram o prémio de Melhor Grupo de Rock e os Thirty Seconds To Mars, banda liderada pelo ator norte-americano Jared Leto, conquistou o título de Melhor Grupo Alternativo.

O título de Melhor Vídeo foi entregue ao rapper norte-americano Kendrick Lamar, pelo tema “Humble”.

Na cerimónia realizada no The SSE Arena, em Wembley (Londres), os irlandeses U2 foram homenageados com um dos grandes prémios da noite, o Global Icon.

A fechar a cerimónia, a cantora e compositora britânica Rita Ora, a anfitriã da noite, recebeu o estreante prémio “MTV EMA Power of Music”, em homenagem ao esforço solidário de todos os artistas que apoiaram as vítimas do incêndio na torre de Grenfell, na capital britânica, que matou em junho passado várias dezenas de pessoas.

Na edição deste ano, o título de ‘Best Portuguese Act’ (em português algo como Melhor Atuação Portuguesa) foi para o DJ Overule, que foi o mais votado pelos fãs. Esta categoria, que distingue um artista local por cada canal regional da MTV, era disputada este ano por outros quatros nomes: HMB, Mickael Carreira, Miguel Araújo e Virgul.

Também foi anunciado que a próxima cidade anfitriã dos MTV EMA, em 2018 será Bilbau, em Espanha.

A cerimónia dos prémios europeus de música (EMA) da MTV acontece anualmente há mais de 20 anos, em diferentes cidades europeias.

Em 2005, os prémios foram entregues em Lisboa.

Lista dos Vencedores dos MTV EMA 2017:

- BEST PORTUGUESE ACT: DJ Overule

- MELHOR MÚSICA: Shawn Mendes “There’s Nothing Holdin’ Me Back”

- MELHOR ARTISTA: Shawn Mendes

- MELHOR LOOK: ZAYN

- ARTISTA REVELAÇÃO: Dua Lipa

- MELHOR ARTISTA POP: Camila Cabello

- MELHOR VÍDEO: Kendrick Lamar - HUMBLE.

- MELHOR ARTISTA AO VIVO: Ed Sheeran

- MELHOR ARTISTA ELETRÓNICA: David Guetta

- MELHOR GRUPO ROCK: Coldplay

- MELHOR ARTISTA HIP HOP: Eminem

- MELHOR GRUPO ALTERNATIVO: Thirty Seconds To Mars

- MAIORES FÃS: Shawn Mendes

- MELHOR PUSH: Hailee Steinfeld

- MELHOR WORLD STAGE: The Chainsmokers – Live from Isle of MTV Malta 2017