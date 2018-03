Uma manhã cheia de incidentes e várias desistências (entre elas, a de Bernardo Sousa, após os Graminhais 1) terminou com a liderança alargada de Alexey Lukyanuk (Ford Fiesta R5), que regista o melhor tempo com 37,8 segundos de vantagem para Ricardo Moura (Skoda Fabia R5). Bruno Magalhães (Skoda Fabia R5) é terceiro, a mais de 1 minuto do piloto russo.