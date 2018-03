O piloto russo de 37 anos vence finalmente o Azores Airlines Rallye à terceira tentativa, ao segurar a vantagem para Ricardo Moura no final da segunda passagem pela Tronqueira. O piloto micaelense foi segundo da geral, a 16,4 segundos de Lukyanuk, aguentando também a perseguição encetada por Bruno Magalhães, terceiro, que acabou a 25,7 segundos do vencedor e a 9,3 segundos do micaelense.