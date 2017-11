Luísa Sobral em concerto no Teatro Micaelense

No próximo dia 11 de novembro, Luísa Sobral regressa ao Teatro Micaelense para apresentar o seu mais recente disco, “Luísa”.

Luísa Sobral, autora da canção vencedora do Festival Eurovisão da Canção 2017, é uma das compositoras e cantoras mais importantes da nova geração de músicos portugueses. Em “Luísa”, estreitam-se a cumplicidade e os laços afetivos com quem a ouve, em novas canções e letras tocantes, que a colocam num novo patamar de maturidade criativa: ainda mais segura, exigente, autêntica e espontânea. O álbum foi gravado em Los Angeles, no mítico United Recording Studios, por onde já passaram músicos históricos como Frank Sinatra, Ray Charles, Ella Fitzgerald, Jay-Z, Radiohead ou U2. Ao leme da produção esteve Joe Henry, vencedor de 3 Grammy Awards, que, para além de uma sólida carreira em nome próprio, assina trabalhos de músicos como Elvis Costello, Solomon Burke, Beck ou Madonna.

O concerto conta com o patrocínio do Montepio.