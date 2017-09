Luís Miguel Rego vence Rali Ilha Lilás

O piloto micaelense Luís Miguel Rego (Ford Fiesta R5) terminou o Rali Ilha Lilás com o melhor tempo, batendo Ruben Rodrigues (Citröen DS3 R5) por 15.7 segundos. Tiago Azevedo (Skoda Fabia R5) fechou o pódio da sexta e penúltima prova do Campeonato de Ralis dos Açores, que ficou marcado pela desistência do campeão em título Ricardo Moura (Ford Fiesta R5) após a segunda classificativa.