Luís Miguel Rego lidera o Rallye Além Mar Santa Maria

O piloto do Team Além detém uma van tagem de cinco milésimas de segundo para o segundo classificado, Ricardo Moura, depois de cumpridas as primeiras provas especiais de classificação

Em Vila / Santana (5.01 km), Luís Miguel rego foi o mais rápido e assumiu a liderança do rali, à frente de Ruben Rodrigues e Ricardo Moura.

Já na súper especial Além Mar (1.51 km) Moura repôs a normalidade, foi o mais rápido mas não conseguiu destronar Rego da liderança.

Este sábado cumprem-se as restantes sete classificativas da prova do Clube Asas do Atlântico.





Confia aqui os tempos da prova