Luís Alberto Bettencourt lança coletânea com 40 temas

A coletânea revisita vários temas do seu trajeto musical, "desde do tempo do vinil até às suas mais recentes edições", e, por isso, quem se decidir a remexer neste "baú discográfico" vai poder encontrar algumas das mais emblemáticas músicas do autor, como 'Chamateia ou 'No Vapor da Madrugada'.

Novo e inéditos temas também poderão ser apreciados neste 'best of' que recupera ainda músicas dos álbuns "Cruzeiro” (1991), “Contemplações” (1997), “D’Azul e Negro” (2003), “O Silêncio das Horas” (2007), “Perfume das Ilhas” (2010) e “Acústico” (2015).



“Estas canções, nascidas e fecundadas nas brumas do tempo, povoaram desde sempre o labirinto das minhas emoções. Registá-las e vesti-las de novo foi um ato de amor prometido aos atalhos da minha consciência”, declarou Luís Alberto Bettencourt, citado por uma nota de imprensa.