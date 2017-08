Luís Alberto Bettencourt este domingo na Praça do Município

No domingo, 27 de agosto, às 21h30, sobe ao palco da Praça do Município o músico e compositor Luís Alberto Bettencourt, em mais um momento de animação no âmbito das de “Noites de Verão” no Centro Histórico de Ponta Delgada.

As “Noites de Verão” desta semana começam com a animação itinerante da Associação Ritmos de Santa Barbara, já esta terça-feira, 22 de agosto, pelas 21h30, nas ruas do Centro Histórico.

Ao longo da semana, haverá ainda outros eventos de animação em Ponta Delgada.



No dia 23 de agosto, quarta-feira, a Praça do Município acolhe, a partir das 21h30, uma sessão de “Cantigas ao Desafio” da Associação de Cantadores ao Desafio dos Açores.

Na quinta-feira, 24 de agosto, pelas 21h30, a Filarmónica Lira Nossa Senhora da Oliveira, da Fajã de Cima sobe ao Palco das Noites de Verão e no dia seguinte, 25 de agosto, à mesma hora, é a vez da Banda Fundação Brasileira, da freguesia dos Mosteiros.

No sábado, 26 de agosto, haverão insufláveis no Largo da Matriz e o concerto da Praça do Município, às 21h30, é da responsabilidade de “Alquimia”.

Na sexta e no sábado, para além dos concertos na Praça do Município, haverá “Música no Jardim”, pelas 21h00, no Jardim Sena Freitas.