Lucro da Shell quase triplica para 10.441 milhões de euros em 2017

O lucro Royal Dutch Shell atingiu 12.977 milhões de dólares (10.441 milhões de euros) em 2017, mais 183,6% face ao ano anterior, que se deveu ao aumento do preço do petróleo, informou esta quinta-feira a petrolífera anglo-holandesa.

“2017 foi um ano de sólidos resultados financeiros para a Shell”, disse Ben van Beurden, presidente executivo da multinacional, adiantando que o quarto trimestre do exercício fiscal foi “um ano de transformação” para a companhia.

A Shell explicou também que, no último trimestre de 2017, assumiu o impacto negativo de 2.014 milhões de dólares (1.620 milhões de euros) que se deveu à entrada em vigor da reforma fiscal nos Estados Unidos.

O resultado líquido no quarto trimestre de 2017 foi de 3.807 milhões de dólares (3.063 milhões de euros), mais 147% quando comparado com igual período do ano anterior.

As receitas, neste período, atingiram os 88.124 milhões de dólares (70.915 milhões de euros), mais 31,3% face a idêntico período do ano precedente.

A dívida não corrente da Shell cifrou-se em 73.870 milhões de dólares (59.416 milhões de euros), menos 11% menos que no ano anterior.