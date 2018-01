Lucrecia Martel e Jacques Rozier vão estar em abril no festival IndieLisboa

A realizadora argentina Lucrecia Martel e o cineasta francês Jacques Rozier vão estar em abril no Festival Internacional de Cinema IndieLisboa, no qual apresentarão retrospetivas no programa "Herói Independente", anunciou esta terça-feira a organização.

O IndieLisboa está marcado de 26 de abril a 06 de maio na Culturgest, Cinema São Jorge, Cinemateca Portuguesa e Cinema Ideal.

De Lucrecia Martel, "a mais proeminente cineasta argentina da atualidade", será feita uma retrospetiva completa do trabalho em cinema, contando com filmes como "A rapariga santa" - que esteve em competição no IndieLisboa em 2004 - "A mulher sem cabeça" e "Zama", com coprodução portuguesa e direção de fotografia de Rui Poças.

"Zama", uma adaptação do romance homónimo de Antonio di Benedetto, será exibido no IndieLisboa em antestreia nacional.

De acordo com o festival, Lucrecia Martel, 51 anos, fará uma 'masterclass' no dia 29 de abril.

O programa "Herói Independente" terá ainda uma retrospetiva ao cineasta francês Jacques Rozier, 91 anos, que é esperado em Lisboa para uma conversa com o público em data a anunciar.

A retrospetiva dedicada a um dos "grandes cineastas da 'Nouvelle Vague'", acontecerá na Cinemateca Portuguesa, parceira desta homenagem em colaboração com a Cinemateca Francesa.

Contemporâneo de Jean-Luc Godard, François Truffaut, Agnès Varda ou Eric Rohmer, "talvez Rozier tenha conseguido, graças à sua espontaneidade e leveza, ser o mais livre dos cineastas da 'Nouvelle Vague'", escreve o IndieLisboa.

"Rentrée des classes" (1956), "Adieu Philippine" (1962), "Ddu côté d'Orouet" (1971) e "Fifi Martingale" (2001) deverão ser incluídos nesta retrospetiva.