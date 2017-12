Lokomotiv Baku afasta Fonte do Bastardo da Taça Challenge de voleibol

A Fonte do Bastardo foi eliminada na quarta-feira pelo Lokomotiv Baku, do Azerbaijão, na segunda mão dos 16 avos de final da Taça Challenge de voleibol, ao perder no ‘golden set’ por 23-25.

A equipa açoriana venceu o jogo em casa, por 3-0, mas como tinha perdido na primeira mão, disputada em 07 de dezembro, no Azerbaijão, por 3-1, teve de jogar um ‘golden set’, que ditou o seu afastamento da competição europeia.

Os açorianos dominaram o jogo, vencendo pelos parciais 25-13, 25-20 e 25-13, mas no ‘set’ decisivo, disputado ponto a ponto, acabaram por deixar escapar a vitória, perdendo por 23-25.

O primeiro ‘set’ começou equilibrado, mas a Fonte do Bastardo foi-se isolando no marcador a partir dos 5-5, chegando a ter 11 pontos de vantagem (20-09), e acabou por vencer com facilidade aos 25-13.

No segundo parcial, o jogo foi mais equilibrado, mas, ainda que por margens mais curtas, a equipa da casa esteve sempre na frente do marcador, vencendo aos 25-20.

O terceiro ‘set’, que deu a possibilidade de desempate à Fonte do Bastardo, foi também disputado sem dificuldades.

À semelhança do primeiro parcial, os açorianos estiveram a vencer com uma vantagem de 11 pontos (20-9) e ganharam com o mesmo resultado (25-13).

Num ‘golden set’ de nervos, a Fonte do Bastardo esteve a vencer ou empatada até aos 14-13, mas o Lokomotiv passou para a frente do marcador e as duas equipas foram disputando ponto a ponto a liderança.

A equipa do Azerbaijão só conseguiu uma vantagem de dois pontos aos 23-25, que carimbaram a sua passagem aos oitavos de final da Taça Challenge.