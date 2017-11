Lojas do comércio local com promoções a partir de 40 por cento

Esta sexta-feira, os estabelecimentos comerciais da Praia da Vitória levam a efeito uma Black Friday e, portanto, vão estar a aplicar descontos a partir de 40 por cento ao público. A iniciativa, promovida pela autarquia praiense no âmbito do Programa VitÓria, vem assinalar o início da época natalícia.

Segundo uma nota de imprensa, integram esta ação mais de quatro dezenas de lojas aderentes ao VitÓria, designadamente Astória Home, Ateliê SousArtes, Baratinha da Praia, Baratinha Kids, Casa Costa, Bibelot, Casa da Moda, Biju Butterfly, Casa Astória, Boutique da Mala, Centro das Molduras, Click! Ernesto Photography, Estilo Campestre, Cooperativa 3ª Arte, Elegância Cabeleireiro e Spa, Family Boutique, Glam, Foto Íris, Inforlândia, Incanto Sapataria, Lopes Moda, Loja Aliança, My Look, Loja Paim, Oculista Cabral, My Look Kids, Pura Mania, Ourivesaria Pimentel, Manjericão Decor, Pure Beauty, Ourivesaria Cabral, Pura Mania Home, Regi Boutique, Sapataria Mabel, Requinte Acessórios de Moda, Sapataria Moderna, Sutherland e Útil Praia.

No Fórum Terceira, a Black Friday termina apenas às 00h00 e prolonga-se até ao domingo, 26, contando com a participação da Beppi, Bfashion, Dresscode, Susiarte Home, Expert, Make Me Nuts, Loja Sabores do Chef Gourmet e Susiarte Sports Fashion.