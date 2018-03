Loja Marca Açores na cidade do Porto

"Com mais de 300 produtos com o selo Marca Açores, este espaço, situado na Rua da Alegria, gerido e fundado pelo empresário Carlos Gomes, disponibiliza o que de melhor se produz na Região no setor agroalimentar", descreve nota de imprensa.



No âmbito do projeto “Roadshow Taste Azores 2018”, promovido pela Vice-Presidência do Governo, o Mercadinho dos Açores será, ao longo deste ano, palco privilegiado para ações que visam a divulgação e promoção no norte do país das principais categorias de produção agroalimentar dos Açores, que se diferenciam da restante oferta pela sua qualidade, autenticidade e origem.



Além do Mercadinho dos Açores, tem-se verificado em Portugal continental um aumento no número de iniciativas privadas que promovem e colocam à disposição dos consumidores nacionais os produtos e a gastronomia da Região.



É uma realidade que resulta da estratégia de promoção da Marca Açores levada a cabo pelo Governo Regional nos últimos três anos e que se tem traduzido num aumento da procura e do consumo de produtos com este selo.