Loja lança site para internacionalizar calçado feito nos Açores

Vender de Ponta Delgada para o resto do mundo. É nesta nova lógica que assenta a estratégia de comercialização da loja Pele e Osso, que pretende internacionalizar a marca de calçado artesanal ‘Rusticas’ através de um sítio online, entretanto, desenhado e lançado exclusivamente para servir esse fim.

Há cerca de um ano, quando falava com o Açoriano Oriental por altura da inauguração do novo estabelecimento comercial, em Ponta Delgada, o gerente reconhecia ter dificuldade em definir que perfil de consumidor procurava as ‘Rusticas’.

“Tendo em conta a experiência na ilha, de tão abrangente que é não consigo delinear qual o meu mercado. Tanto consigo satisfazer um hippie, como satisfaço um executivo”, dizia Fábio Oliveira.

A abrangência, no que à clientela diz respeito, ter-se-á mantido desde que o lojista falou pela primeira vez a este jornal. O que se impôs, entretanto, foi tornar maior a ‘montra’ para aquela que é uma marca de calçado com declarada inspiração medieval e totalmente concebida em São Miguel.



“A Pele e Osso lança este site como forma de internacionalizar as ‘Rusticas’ porque ao longo do tempo a loja tem registado um bom ‘feedback’ por parte das pessoas que nos procuram, quer na loja, quer pelas redes sociais”, explicou Fábio Oliveira, que desenhou e criou o calçado.



Também artesão, folgou em ver o turismo levar na bagagem aqueles sapatos ‘fora do convencional’ e em registar que, de além-mar, a procura crescia como consequência natural dessas mesmas vendas.

“Tios, primos, amigos e conhecidos diziam: que lindos sapatos! Depois queriam comprar, mas o Facebook, na verdade, não é o melhor canal para vendas”, sinalizou o proprietário da loja, localizada na rua de Pedro Homem.

Por esse mesmo motivo - e agora que” as Rusticas têm uma logística completa e que vai da produção à entrega” - investir num espaço online tornou-se tão mais justificável e premente.

Hoje, quem digitar www.rusticas.pt num motor de busca da internet vai poder inteirar-se sobre as condições de envio, consultar preços e aceder de forma rápida à nova coleção da marca.



É designada de ‘colourful’ e, à semelhança de anteriores edições, as sandálias assumem um estilo “Hippy-Fashion e Etno Chic”, referiu Fábio Oliveira, elencando as cinco categorias em que se encontram divididas: “faster; elastic; grab; posh e stretch”.



Pele e Osso mantém aposta na divulgação cultural



Na Pele e Osso, a marca de calçado Rusticas não é a única que consta por entre os vários produtos da loja. Há ainda malas, cintos, carteiras e outros artigos trabalhados em pele naquele atelier, que dá também espaço para que alguma da cultura que se produz em São Miguel possa lá ser exposta.



Ainda que não tenha a pretensão de se assumir como uma galeria de arte, o estabelecimento comercial de Fábio Oliveira já acolheu, por exemplo, os trabalhos do artista Stephane Bourbeau e, neste momento, tem patente os de Marc Garcia.