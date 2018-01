Loja CTT na Calheta vai ser encerrada

O posto de correios da Calheta, em Ponta Delgada, faz parte de um conjunto de 22 lojas CTT que irão encerrar ao público, como consequência do Plano de Tranformação Operacional avançado pela administração da empresa privada.

Quem adianta a lista é o jornal online ECO que não conseguiu apurar, porém, as datas em que os encerramentos se efetivarão e quais as consequências para os funcionários que as integram.



A rádio Açores - TSF contactou o o presidente da Secção Regional de Ponta Delgada do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações (SNTCT), Adriano Costa, que disse não ter tido qualquer "conhecimento formal ou informal" sobre o encerramento daquela loja dos CTT, em Ponta Delgada.

Atualmente, trabalham dois funcionários no posto de correios da Calheta, ambos desempenhando serviço de atendimento ao público.