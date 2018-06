LNEC inicia hoje novo estudo sobre contaminação da ilha Terceira

As mais lidas

“Recebemos informação de que, além da intervenção em dois locais, outros oito locais estão a ser ou serão alvo de uma ação de descontaminação. Além disso, recebemos também indicação de se ter registado uma melhoria dos resultados nas intervenções realizadas na Porta de Armas e no South Tank Farm”, afirmou, defendendo que se deu, “sem dúvida, um passo decisivo”.

Ainda assim, o autarca realçou que, na última reunião da Comissão Bilateral Permanente entre Portugal e os Estados Unidos da América, “foram apresentados dados que espelham uma ação mais célere e efetiva do que a concretizada até então”.

No discurso de inauguração do novo miradouro, o presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Tibério Dinis, reiterou que a autarquia vai “continuar a reivindicar firmemente a descontaminação total da pegada ambiental resultante da presença militar norte-americana”.

“O Governo assumiu desde o início a incumbência de enfrentar esta questão, de a negociar com os Estados Unidos e de evidentemente ouvir os cidadãos sempre que esses problemas fossem suscitados”, apontou.

“Como é crucial que não fiquem dúvidas sobre esse tipo de imputações, é importante que uma entidade – que a meu ver é mais do que credível e tem demonstrado a sua competência ao longo deste processo ambiental na ilha Terceira – tenha a legitimação, o mandato e a incumbência de levar a cabo mais estudos para confirmar ou não confirmar as preocupações”, salientou.

O Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) inicia hoje um novo estudo sobre a contaminação de solos e aquíferos na ilha Terceira, em conjunto com o laboratório homólogo dos Açores, revelou o ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes.

