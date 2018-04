Livros do Padre Manuel Garcia da Silveira apresentados na Candelária

As últimas duas obras do Padre Manuel Garcia da Silveira foram recentemente apresentadas na Candelária, por Vitor Rui Dores.

Tal como se lê numa nota de imprensa enviada a esta redação," o orador enalteceu as qualidades literárias do sacerdote, evidenciadas nos seus últimos livros 'Mensagens que Falam' e 'Subsídios Para o Estudo do Património Artístico e Cultural da Matriz de Velas'".





As obras apresentadas, acrescenta a mesma nota, foram oferecidas pelo autor à Biblioteca Pública Municipal da Madalena, bem como a sua biografia, “Pegadas de uma Caminhada”, reforçando o vasto espólio da instituição, com mais de 60 mil livros.