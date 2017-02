O livro "Renascer sobre o Atlântico", do general Alfredo Cruz, vai ser apresentado na terça-feira, na base aérea nº 4, nas Lajes, ilha Terceira.



Já no dia 23, o livro é apresentado na Biblioteca Pública e Arquivo de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

"Renascer sobre o Atlântico" é uma ficção baseada numa história real que tem como cenário o céu do Açores, quando um avião com origem no Canadá e destino a Lisboa tem problemas técnicos.