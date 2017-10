Livro inspirado na emigração portuguesa vai ser apresentado em Paris

Dos emigrantes-soldado aos "emigrantes de sonho", o primeiro romance de Manuel do Nascimento inspira-se na história da emigração e surge após 48 anos a viver em França - mais do dobro daqueles que viveu em Portugal - e depois de ter editado, em França, nove obras sobre História de Portugal. Manuel do Nascimento contou à Lusa, em setembro, que escreveu páginas que classifica como "uma narração simples", nas quais deixou "palavras soltas das últimas férias ao país" e "principalmente saudade". O livro nasceu de uma viagem a Lisboa, quando o emigrante conheceu um mendigo cujo pai, o alferes Raimundo Marques, participou na Primeira Guerra Mundial em França, entrou na Resistência francesa na Segunda Guerra, "esteve com o general Charles de Gaulle várias vezes e salvou o Hitler na Primeira Guerra sem saber que era ele". A obra, editada em Portugal pelas Edições Colibri, parte da vida deste soldado para percorrer a história contemporânea do país, nomeadamente a emigração para França nos anos 1950, 1960 e 1970, a que Manuel do Nascimento chama "emigração de sonho". "A maioria dos nossos emigrantes que vieram naqueles anos tinha um sonho de encontrar uma vida melhor em França, mas encontraram outras surpresas porque foram morar para as barracas dos bairros de lata. Para muitos, esse sonho foi muito triste", lembrou, exemplificando com os ‘bidonvilles' de Champigny-sur-Marne, Saint-Denis e Aubervilliers. Ainda que não tenha vivido nos bairros de lata, em janeiro de 1970, com 20 anos, Manuel do Nascimento também rumou a França "a salto", numa viagem negociada clandestinamente e a "três contos de reis, três meses de ordenado". O objetivo era evitar a guerra colonial. Quando chegou a França, trabalhou para uma empresa onde fazia "microfilmagem de jornais, revistas e livros para a então Biblioteca Nacional de Paris" e foi ao longo desses 15 anos, em contacto com as páginas de obras "muito, muito antigas", que cultivou a paixão pela História e se dedicou à escrita porque "nos manuais franceses nada existia sobre Portugal". "Antigamente, eu era obrigado a tirar dias de férias para ir para as bibliotecas fazer pesquisa. Ainda por cima, naquela altura a biblioteca da Fundação Calouste Gulbenkian em Paris estava fechada aos sábados e tinha de tirar dias durante a semana", continuou Manuel do Nascimento. Uma das "grandes paixões" do autor é a Grande Guerra, tendo publicado, nomeadamente, "Premiére Guerre mondiale (Centenaire 1914-2014) et la main-d'oeuvre portugaise à la demande de l'État français" ["A Batalha de La Lys" e "Primeira Guerra Mundial: Os soldados portugueses das trincheiras da Flandres e a mão-de-obra portuguesa a pedido do Estado francês"]. "Nem tudo acontece por acaso" vai ser apresentado por Luísa Semedo, Conselheira das Comunidades Portuguesas e vencedora do Prémio Literário e de Ilustração Eça de Queirós.