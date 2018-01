Segundo uma nota de imprensa do GACS, na obra, António Raposo, médico fisiatra açoriano e especialista em Medicina Desportiva, recorda uma vida dedicada ao futebol, desde a sua infância na Salga, até à prática como jogador e treinador da equipa de veteranos do Nordeste, por duas décadas.

António Raposo, conhecido por "Hagan", imortaliza no seu livro vários momentos de glória da sua carreira, como a sua passagem pelos seniores do União do Nordeste, com a obtenção de três golos, bem como o golo que marcou à Académica de Coimbra na sua despedida do CDUL, no Estádio Universitário de Lisboa.