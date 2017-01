O livro "Gente como eu", da autoria do fotógrafo Carlos Olyveira, é apresentado na quarta-feira no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada.



"Gente como eu" é um projeto sobre as pessoas sem-abrigo e tem o apoio do Rotary Clube, reunindo "o trabalho fotográfico do autor, com textos do músico Zé Pedro e do sociólogo da Associação Novo Dia, Paulo Fontes", anunciou o teatro.

A apresentação é às 18:00.