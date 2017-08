Livro de criancas sobre história de Portugal lançado nos EUA

O livro "História de Portugal contada às crianças", dos autores António Salvador e Sérgio Luís de Carvalho, será lançado em inglês no final do mês nos Estados Unidos.





A edição do livro é uma iniciativa do Centro de Estudos Portugueses da Universidade de Massachusetts em Dartmouth e parte de uma ideia de James DeMello, um imigrante português com uma um centro dedicada à educação e empreendedorismo em New Bedford.

A tradução da obra ficou a cargo de Inês Lima, uma estudante de doutoramento no departamento de português da Universidade de Massachusetts.

"História de Portugal Contada às Crianças", que já vai na sua quinta edição, foi lançado em 2012 e faz parte do Plano Nacional de Leitura, sendo recomendado para apoio a projetos relacionados com a História de Portugal nos 3º, 4º, 5º e 6º anos de escolaridade.

"Vamos contar-te a História de um País muito antigo, tão antigo que é mesmo um dos mais antigos da Europa. Por ele já passou muita gente, já se viveram muitas aventuras. Desse país, já partiram muitas viagens e homens que deram a volta ao mundo; já sofreu guerras e dificuldades", lê-se na apresentação da obra.

O lançamento acontece no dia 30 de agosto na Discovery Language Academy, em New Bedford.

Segundo o diretor do Centro de Estudos Portugueses da Universidade de Massachusetts em Dartmouth, Victor Mendes, todos os alunos inscritos no centro de línguas vão receber um livro de oferta.