Livraria SolMar assinala Dia Mundial do Livro com três eventos

A Livraria SolMar Artes e Letras vai assinalar o Dia Mundial do Livro com três eventos distintos durante o corrente mês.

O Dia Mundial do Livro comemora-se a 23 de abril, mas as iniciativas dedicadas a assinalar a data iniciam-se logo a partir do dia 21 com a primeira sessão da rubrica 'Ler na Livraria', que tem como pressuposto dar 'voz aos livros' e contará com a participação de Eleonora Marino Duarte, Leonor Sampaio da Silva e Maria Fernanda Sequeira.



No mesmo dia 21, refere uma nota de imprensa enviada a esta redação, "a livraria promove o Mercado do Livro na praça central do Solmar Avenida Center, aberto todos os dias das 10h às 22h" e que "vai possibilitar ao público leitor o acesso a uma gama alargada de publicações a preços bem mais reduzidos do que o habitual".

Entretanto, a 26 de abril, a escritora Cristina Almeida Serôdio apresenta o seu mais recente livro A Casa Das Tias, pelas 18h30m, no espaço da livraria.