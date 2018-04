Liverpool derrota Manchester City por 3-0 na primeira mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões

Os ‘reds’ decidiram a partida na primeira parte, com golos do egípcio Mohamed Salah (12 minutos), do inglês Alex Oxlade-Chamberlain (21) e do senegalês Sadio Mané (31).

O Liverpool, ‘carrasco’ do FC Porto na ronda anterior, já tinha sido a primeira e única equipa a derrotar o Manchester City na liga inglesa.

A segunda mão está marcada para terça-feira, em Manchester, com o Liverpool, cinco vezes campeão europeu, a poder regressar às meias-finais 10 temporadas depois, enquanto os ‘citizens’ tentam atingir essa fase pela segunda vez na sua história.