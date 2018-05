Lito Vidigal é o novo treinador do Vitória de Setúbal

O treinador Lito Vidigal é o novo técnico do Vitória de Setúbal, disse na terça-feira à agência Lusa fonte oficial do clube da I Liga portuguesa de futebol.

De acordo com a mesma fonte, Lito Vidigal é apresentado pelas 13:00 de quarta-feira na sala de imprensa do Estádio do Bonfim, tendo assinado um contrato válido até junho de 2020, com mais um ano de opção, tendo este sido consumado na noite de hoje entre ambas as partes.

Lito Vidigal, de 48 anos, regressa ao ativo depois de ter treinado, até janeiro deste ano, o Desportivo das Aves na I Liga.

O sucessor de José Couceiro no comando técnico do Vitória de Setúbal estreou-se na I Liga em 2008/09 pelo Estrela da Amadora. Também no escalão principal, orientou a União de Leiria (2009/10), Belenenses (2013/14 e 2014/15), Arouca (2016/17) e Desportivo das Aves (2017/18).

Do seu percurso fazem também parte "O Elvas", Portosantense, Pontassolense, Ribeirão, Portimonense, todos nos escalões secundários. No estrangeiro, além de uma experiência em Angola, em 2011 e 2012, treinou os líbios do Al Ittihad Tripoli (2012/13), os cipriotas do AEL Limassol (2013/14) e os israelitas do Maccabi Telavive (2016/17), antes de ingressar no Aves.