Lionel Messi eleito o melhor jogador da Liga espanhola 2016/17 pelo jornal Marca

Apesar da vitória do Real Madrid, o diário desportivo madrileno elegeu o jogador do FC Barcelona, que repetiu os triunfos de 2008/09, 2009/10, 2010/11 e 2014/15, passando a contar mais uma vitória do que Cristiano Ronaldo.

“Como digo sempre, se chegam prémios individuais, bem-vindos sejam, mas o meu objetivo principal é lutar por todos os títulos coletivos”, disse o argentino, que dedicou os prémios aos seus companheiros do FC Barcelona.

Messi falou também do ‘clássico’ de sábado, ao qual o ‘Barça’ chega com 11 pontos de avanço sobre o Real Madrid, que tem um jogo em atraso: “Seria importante ganhar, pelo que significa. É sempre um jogo especial, com o Real Madrid, no campo deles”.

“Ganhando, é uma vantagem importante. Se bem que não são segundos (o Real Madrid segue em quarto), seria uma boa vantagem. Falta muita Liga, as seria lindo podermos despedir-nos do ano com uma vitória e passar um Natal feliz”.

Numa cerimónia realiza em Barcelona, o jornal Marca premiou ainda o médio Andrés Iniesta, também do clube catalão, como o melhor jogador da seleção espanhola, que conseguiu o apuramento para o Mundial de 2018, na Rússia.

“Vamos com toda a ambição do mundo, sabendo que o último Mundial foi uma deceção, o que é um claro aviso para todos. Temos uma seleção muito boa, para chegar longe”, disse o jogador da seleção espanhola, adversária de Portugal na fase de grupos.

Ainda premiados, foram o esloveno ex-Benfica Jan Oblak, que recebeu o prémio Zamora, para o guarda-redes menos batido, e o avançado Iago Aspas, do Celta de Vigo, que foi o melhor marcador espanhola da Liga 2016/17, com 19 tentos.

José Luis Mendilibar (Eibar) e Asier Garitano (Leganés) ganharam, ex-equo, o prémio para treinador do ano, enquanto Juan Martínez Munuera foi eleito o melhor árbitro.