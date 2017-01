Liga Portuguesa Contra o Cancro promove 'workshop' de alimentação

A Delegação do Faial do Núcleo Regional dos Açores (NRA) da Liga Portuguesa Contra o Cancro promove nos dias 27 e 28 de janeiro, nas ilhas do Faial e do Pico, respetivamente, um 'workshop' sobre alimentação.



A iniciativa vai ser orientada pela nutricionista ~, autora do livro "A Dieta Anticancro", que se encontra já na quarta edição. No Faial, o 'workshop' realiza-se na Cozinha Comunitária da Conceição e no Pico no salão dos Toledos.