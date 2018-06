Liga oferece apoio psicológico a doentes com cancro

Nesta edição, é ainda possível ficar a saber mais sobre a visita do Ministro da Defesa aos Açores, onde anunciou a conclusão da cobertura dos Açores com o sistema "Costa Segura", assinalou o arranque de novo estudo sobre a contaminação dos solos e aquíferos na Terceira e rejeitou responsabilidades do Governo da República quanto à situação das famílias do Bairro de Santa Rita.

A garantia da ASTA de que há redução da área construída na Calheta Pêro de Teive, o transporte de emergência de um bebé de oito dias e o novo trabalho do fadista Alfredo Gago da Câmara são outros dos assuntos que constam do jornal hoje publicado.

O Desporto destaca os seis jogos que o Santa Clara tem previstos durante o estágio em Penafiel.